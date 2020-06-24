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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (24 Haziran 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5025'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 191.657'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 164 bini aştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 386 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 356, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 914 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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