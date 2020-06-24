MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin davada tahliye kararı

Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye kararı verildi.

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Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisini ifşa ettiği gerekçesiyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS sistemi ile katılırken, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 tutuklu sanık duruşmada hazır edildi. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya sınırlı sayıda izleyici katıldı.

Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Ağırel, olmayan bir suç nedeniyle 120 gündür cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyerek “Bir odada, hücrede tek başıma tutuluyorum. İddianame bana göre sadece bir niyetnamedir. Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur. Barışları tanırım, dostlarımdır. Yurtseverliklerine de kefilim. Sosyal medya paylaşımımda ne bir mesleki konum, ne unvan, ne de bir MİT üyesi üyesi bulunmaktadır” şeklinde savunma yaptı.

Barış Pehlivan ise savunmasında 19 Şubat 2020 günü sosyal medyadan Libya'da şehitler olduğuyla ilgili haberlerin yayınlandığını söyleyerek “Manisa'da bir muhtar şehidin adını, soyadını, fotoğrafını ve ne zaman nereye defnedileceğini herkese açık şekilde sosyal medyadan paylaştı. 22 Şubat tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Libya'da birkaç şehidimiz var” açıklamasını yaptı. Aynı gün sosyal medyada şehitlerin isimleri, fotoğrafları ayrıntılarıyla defalarca paylaşıldı” şeklinde konuştu.

Amacımız sadece şehit cenazesi haberi yapmak

Sanıklardan Hülya Kılınç'ın Manisa'da kamuoyunu ilgilendiren haberleri Oda TV'ye ulaştırdığını da söyleyen Pehlivan “2 Mart sabahı Hülya Hanım'dan bir mesaj aldım. Libya'da şehit olan askerlerimizden birisinin Manisalı olduğunu söyledi ve cenazesiyle ilgili haberle Oda TV'nin ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Hülya Kılınç o anda şehidimizin sadece asker olduğunu düşünüyor. MİT mensubu olması konusu gündemimizde o zaman yok. Amacımız sadece şehit cenazesi haberi yapmak. Aynı günün akşamı Hülya Kılınç şehidin MİT mensubu olduğunu bana söyledi. Haberi hazırdı ama cenaze anından fotoğraf geleceğini belirtti. Ben de başka yerde yayımlanmayacaksa haberi ve fotoğrafı beklediğimi söyledim. Ertesi sabah bana haberi attı” şeklinde konuştu.

Haberi yayınlamadan önce şehidin MİT mensubu olduğunu teyit etmek istediğini de söyleyen Barış Pehlivan, “Haberi yayınlamadan önce şehidin fotoğraflarını, isim ve soyadını, nasıl şehit olduğunu, MİT mensubu olduğunu, cenazeden bazı görüntüleri ayrıntılarıyla birçok yerde haber olarak gördüm” dedi. Sanık Pehlivan, şehidin ailesinin zarar görmemesi için cenazenin kaldırıldığı köyün, mahallenin, şehidin soyadı, anne ve babanın adı ile soyadının yayınlanmadığını da ifade etti. Haberin ardından hızla Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklandığını söyleyen Pehlivan, “Bir gün sonra da sırtımda cezaevi çantamla geldiğim Çağlayan'dan Silivri'ye ben de gönderildim” şeklinde savunmada bulundu.

Fotoğrafta MİT mensuplarının olduğunu bilmiyordum

Sanık Hülya Kılınç ise yaşadığı bölgede bir şehidin törensiz defnedilmesinin büyük bir haber olduğunu söyleyerek “Ben haberde yayınlanan şehidin cenazesini taşıyan fotoğrafta MİT mensuplarının olduğunu bilmiyordum. Bu haberin yalnızca şehidimizin Manisa'da defnedilmesinin ve resmi tören yapılmadığına ilişkin olduğu açıkça görülmektedir. Yaptığım gazetecilik işidir. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütaalasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesine ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Barış Terkoğlu, Aydın Keser, ve Ferhat Çelik'e tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Aydın Keser, ve Ferhat Çelik'in yurt dışına çıkmama koşuluyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, yazar Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.