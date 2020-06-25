BIST 114.139
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 388,75
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci'nin 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci dalga riski bulunan ülkeler hesaplandı! Türkiye listede mi?
AYM'den YKS kararı: Kabul edilmedi
ABD, Floyd gösterilerinde yabancı müdahale var mı diye bakıyor
Süleyman Soylu eşiyle İdlib'e 20 ev yaptıracak! Erdoğan da 50 ev sözü verdi
Jeoloji profesörü yerleri açıkladı: Her an 6’nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir
Trabzon barosundan skandal hata! 9 değil 5 maç yönetilmiş
ÖNCEKİ HABERLER
MİT son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı
Körfez'de iki kardeş girdikleri denizde boğuldu
Dışişleri'nden ABD'nin terör raporuna tepki
Samsun'da Ecrin Kurnaz cinayetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyede
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak
AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika sınav ne zama bitecek?
Yorumlar