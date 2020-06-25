ABD'de John Calhoun'un Charleston'daki heykeli kaldırılıyor

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde köleliği savunan eski başkan yardımcılarından John C. Calhoun’un heykeli, şehir meydanından kaldırılıyor.

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Güney Carolina'nın Charleston şehir merkezinde yer alan tarihi Calhoun heykelinin, özgürlük karşıtı olması ve ırkçı düşünceyi desteklediği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilmesinin ardından heykelin yerinden sökülmesine başlandı.

ABD'de 1825-1832 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Calhoun, köleliğin kaldırılmaması için en çok direnen ve ülkeyi bu yüzden iç savaşa sürükleyen bir lider olarak biliniyor.

Charleston Şehir Meclisi, salı günkü uzun süren toplantıda, oy birliğiyle heykelin şehir meydanından kaldırılmasına ve belirlenecek güvenli bir yere konulmasına karar vermişti.

Kararın alınmasında, siyahi George Floyd’un gözaltında ölmesi sonrasında, ırkçılık ve polis karşıtı söylemlerin yükseldiği protesto dalgasının da etkisi olduğu ifade edildi.

''Şehrimizin tarihinde daha adil bir dönem oluşturduğumuza inanıyorum''

Yüksekliği 30 metreyi aşan heykelin kaldırılması için belediyeye ait araçların yanında, yüzlerce insanın Marion meydanındaki heykelin etrafında toplandığı belirtildi.

Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg, heykelin kaldırılması kararına ilişkin, ''Şehrimizin tarihinde daha adil bir dönem oluşturduğumuza inanıyorum. Bu, bizim için doğru atılmış olan bir adımdır.'' dedi.

Politik açıdan heykelin kaldırılması yönünde kullandığı oyun kendisine maliyeti olacağını fakat vicdanının sesini dinleyerek oy kullandığını belirten meclis üyesi Karl L. Brady ise ''Beyaz egemenliği ve beyaz üstünlükçü düşünceyi ait olduğu yere, tarihin külleri arasına gönderiyoruz.'' ifadesini kullandı.

5 yıl önce 9 siyahi Amerikalı ırkçı saldırıda öldürülmüştü

Haziran 2015'te Emanuel Afrikan - Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) bir ayin esnasında silahı ile gelen 22 yaşındaki Dylan Roff, 9 siyahi Amerikalıyı öldürmüş, saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un, ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu fotoğrafları paylaştığı ortaya çıkmıştı.

AME kilisesi ile aynı bölgede yer alan heykelin kaldırılması için alınan kararın, saldırın 5. yılından günler sonra gelmesi dikkati çekti.

Charleston'a 1898’de anıtı dikilen John Calhoun, ölünceye kadar köleliğin savunucularından oldu ve Amerikan Senatosu'nda 1830'larda yaptığı bir konuşmada, ''Güney'deki köleler, Kuzey'deki özgür siyahilerden daha iyiydi.'' sözlerini sarf etmişti.

Calhoun ayrıca, 1850'de ölümünden önce Amerika'nın güney kesimindeki halkı bölünmeye yönlendirmişti.

Afrikalı kölelerin yüzde 40'ının Charleston limanı yoluyla Kuzey Amerika'ya getirildiği ve şehir yönetiminin 2018 yılında, köle ticaretinde aldığı bu rolden dolayı resmi özür beyanında bulunduğu kayıtlarda yer alıyor.

Siyahi Floyd'un gözaltında hayatını kaybetmesi sonrasında yaşanan protestolar ışığında, ABD'nin birçok eyaletinde, ırksal adaletsizlik ve kölelik taraftarı olan konfederasyon liderlerinin heykellerinin kaldırılması tartışılıyor.

Bazı eyaletlerde, ilk ABD Başkanı George Washington'ınki de dahil, birçok heykelin protestocular tarafından yıkıldığı biliniyor.