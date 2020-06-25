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HABER /  EKONOMİ

Dolarda sakin seyir! Piyasalar Merkez'in faiz kararını bekliyor

Dolar/TL güne 6,85 seviyesinde başlarken piyasalar açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını kitlendi.

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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve ABD GSYH rakamlarının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,85 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,70 ile başladı. 

Merkez Bankası kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin Foreks anketinden çıkan beklenti, 25 baz puanlık indirim kararı ile haftalık repo faizinin yüzde yüzde 8,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. TCMB’nin kararı saat 14.00’te açıklanacak.

ABD'nin ekonomiyi canlandırmak için yeni bir paket üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Altın fiyatları 25 Haziran
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