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Ankaragücü'nde İbrahim üzülmez dönemi

Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp başkanı Fatih Mert ile İbrahim Üzülmez, resmi sözleşmeye imza attı.

Başkan Fatih Mert, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'e görevinde başarılar diledi.

Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Ligde kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek.

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