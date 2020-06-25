Ankara'da inşaat işçisi mesai çıkışı evine dönemedi

ANKARA’da metro inşaatında çalışan Mehmet Yenicegül, (46) mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken 24 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Abone ol

Kaza, saat 23.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Abdurrahman E. (24) kontrolündeki 06 ABS 160 plakalı otomobil, Yenimahalle istikametinde ilerlerken metro inşaatında çalışan ve mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yenicegül’e (46) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz işçi, yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yenicegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mesai arkadaşının cansız bedenini görünce...

Polis, trafiğin akışını kontrollü sağlarken hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Abdurrahman E. olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alındı. Mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşan işçilerden biri ise sürücüye saldırmaya çalıştı.