Caner Erkin'e 1 saatte 5 telefon! Tercihini yaptı

Beşiktaş’la yollarını ayırması kesinleşen tecrübeli sol bek, transferin gözdesi oldu. 5 teklif alan Caner Erkin için favori takım Fenerbahçe.

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4 sezondur Beşiktaş formasını başarıyla terleten Caner Erkin, ayrılık için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, önceki gün siyah-beyazlı kulüp ile devam etmeyeceklerini resmen açıklamıştı.

1 saat içinde 5 telefon

Batur Altıparmak'ın bu sözleri üzerine 31 yaşındaki futbolcu için takımlar anında devreye girmeye başladı. 1 saat içinde 5 kulüp Caner için telefona sarılırken bunların içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.

Önceliği Fenerbahçe

Yurt dışından da teklifler alan Caner'e özellikle La Liga'dan bir takımın ciddi talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun önceliği ise Fenerbahçe.