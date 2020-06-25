Merkez Bankası'ndan piyasaya yaklaşık 9 milyar TL

Merkez Bankası, 1 Temmuz vadeli repo ihalesiyle piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

29 milyar liralık teklif

İhaleye 29 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.