Aks kopması ne demek arabanın aksı nerede nasıl kopar?

Şarkıcı Alişan İzmir'e giderken içinde hamile olduğu söylenen eşi Buse Varol 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcılarının olduğu araç düz yolda aksı kopunca takla attı. Fiyatı 1 milyon olan Land Rover Discovery marka araç kullanan Alişan'ın aksı neden koptu, aks kopması ne demek ve aks neden kopar?

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Şarkıcı Alişan İzmir'e giderken içinde eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcılarının olduğu aracıyla 3 kez takla attı. Alişan ve ailesi mucize eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Aracının aksı kopan Alişan'ın arabası ise merak konusu oldu. Alişan'ın düz yolda giderken takla attığı aracının markası Land Rover Discovery ve fiyatı ise yaklaşık 1 milyon lira. Peki aks nedir, aks kopması ne demek?

Dingil, ya da aks yalnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır. Burulmaya da zorlanan makine elemanlarına mil denir. Genellikle tren, otomobil gibi ulaşım araçlarında, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır.

AKS KOPMASI NEDEN OLUR?

Aracın tüm yükünü taşıyan ve güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri olan aksın arızası tehlikeli bir durumdur. Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgenin taş ve odun gibi sert cisimlere denk gelmesi aksa zarar verebilir. Bu tür darbeler aksların kırılmasına kopmasına neden olabilir. Her aracın yük taşıma kapasitesi farklıdır, fazla yük sebebiyle aks baskılanır ve bozulabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Ak kopması frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.