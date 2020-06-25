Selvi, Mustafa Şentop ile görüşüp paylaştı: Meclis Başkanlığı seçimi 7 Temmuz'da

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, adaylığını yeniden koyan Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un seçim tarihine ilişkin 7 Temmuz tarihini işaret ettiğini yazdı.

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Hürriyet yazarı Selvi, bugün yayınlanan köşe yazısında "Şentop’la görüşüp Meclis Başkanlığı seçimini konuşmamak olmazdı. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un adaylığı kesinleşti ve AK Parti tarafından ilan edildi" ifadelerini kullandı.

"Muhtemelen 7 Temmuz günü seçim olacak"

Selvi, kendisine konuşan Meclis Başkanı Şentop'un kendisine ayrıca "Meclis Başkanlığı seçim takvimi temmuz ayının başında başlayacak. 2-6 Temmuz arasında adaylık için resmî başvurular yapılacak. Muhtemelen 7 Temmuz günü seçim olacak" dediğini aktardı.

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