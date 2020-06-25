Liverpool konuk ettiği Crystal Palace karşısında şaşırtmadı

Premier Lig'de bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran Liverpool, Crystal Palace karşısında bulduğu 4 golle üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 86'ya çıkartan Kırmızılar'da Muhammed Salah, 1 gol kaydetti.

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Liverpool karşılaşmaya Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane 11'i ile çıktı.

Konuk Crystal Palace ise maça Hennessey, Ward, Cahill, Sakho, Aanholt, McCarthy, Townsend, McArthur, Kouyate, Zaha, Ayew 11'i ile mücadeleye başladı.

Liverpool şampiyonluğa çok yakın

Liverpool'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 23'te Trent Alexander-Arnold, 44'te Salah, 55'te Fabinho ve 69'da Mane attı. Salah, attığı bu golle aynı zamanda Liverpool'un bu sezon attığı 100. gole de imza koymuş oldu.

Liverpool, bu sonucun ardından puanını 86 yaptı. Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Man City, eğer rakibine yenilirse, Liverpool şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Liverpool'u takip eden City'nin durumu şöyle: