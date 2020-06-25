Alişan kaza anını anlattı oğlu Burak bakın nasıl kurtulmuş kavgalı Ece Erken de yazdı
MANİSA'da Alişan, içinde hamile eşi Buse Varol, oğlu Burak ve bakıcısının bulunduğu araçla kaza yaptı, araç takla attı ve 30 metre sürüklendi. Ölümden denen Alişan ve ailesi, hastanede çıkışı kaza anını anlattı. Ece Erken de kavgalı olduğu Alişan'a geçmiş oldun mesajı paylaştı.
Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.
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Takla atan araçtan çıkan Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu Marianne'yi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarmayı başardı.
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Kazanın ardından Alişan ve ailesi, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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Tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Alişan’ın boynuna boyunluk takıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne’in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
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