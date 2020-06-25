Buse Varol kimdir yaşı kaç Buse Varol 2. kez hamile mi yeni açıklaması

Şarkıcı Alişan İzmir'e giderken içinde hamile olduğu söylenen eşi Buse Varol 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcılarının olduğu araç düz yolda aksı kopunca takla attı. Alişan ve ailesi kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken Buse Varol 2. kez hamile mi soruları ise merak konusu oldu. Peki Buse Varol kimdir, Buse Varol hamile mi?

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Şarkıcı Alişan İzmir'e giderken içinde eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve bakıcılarının olduğu aracıyla 3 kez takla attı. Alişan ve ailesi mucize eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından Buse Varol'un hamile olduğu iddiaları yayıldı. Geçtiğimiz günlerde doktora gideceğiz diyen Alişan hamilelik hakkında şunları söylemişti...

Okan Kurt'un geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımı, "Alişan-Buse Varol çifti ikinci kez bebek bekliyor" şeklinde yorumlanmıştı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alişan, yeniden çocuk sahibi olmayı istediklerini ve önümüzdeki günlerde bu durum kesinleştiğinde duyuracaklarını ifade etti. 2. Sayfa'ya konuşan Alişan, şu ifadeleri kullanmıştı;

"İkinci çocuğu çok istiyoruz. İstediğimizi herkes biliyor, saklamıyoruz. Daha doktora gitmedik. Önümüzdeki hafta doktora gideceğiz. Ondan sonra hamilelik durumunu öğreneceğiz. Ben böyle bir şeyi saklamam. Doktora gidelim, ondan sonra inşallah böyle bir şey varsa duyuracağız. Neden saklayalım" demişti.

Kaza sonrası açıklama: Alişan ile Buse Varol çiftinin geçirdiği kaza sonrası sağlık durumları gündeme geldi. Kaza sonrası açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.

ALİŞAN VE AİLESİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, iddiaya göre, sağ ön aksı kırıldı. Tekeri yerinden çıkan cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın yabancı uyruklu bakıcısı ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

BUSE VAROL KİMDİR?

İlk dizisi "Tozlu Yollar"da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, "Arka Sokaklar" Dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı. Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterine hayat verdi. Daha sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna dahil oldu. Alişan’ın bu dizisin çekimlerinde yaptığı evlilik teklifi uzun süre konuşuldu.