Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

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Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi.

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti.

Petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi

Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

22 kuruş indirim geliyor

Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.