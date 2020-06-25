BIST 113.635
DOLAR 6,86
EURO 7,72
ALTIN 389,48
HABER /  EKONOMİ

Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre; benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Abone ol

Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. 

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar gerçekleşmişti.

Petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi
Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

22 kuruş indirim geliyor
Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'nın hain planı tutmadı! Bombalı kamyonet vurularak durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 40 günde yerli ilaç üretildi
Geç geldi diye otobüsün camlarını tuzla buz edip kaçtılar
Selvi, Mustafa Şentop ile görüşüp paylaştı: Meclis Başkanlığı seçimi 7 Temmuz'da
Ekrem İmamoğlu zor durumda kalsın diye rögara kum torbası attılar iddiası
Oğulcan Çağlayan'dan Emre Belözoğlu'na şok yanıt: Galatasaray'la anlaştım
ÖNCEKİ HABERLER
Haziran'dan bir güzel haber daha! Bakan Mustafa Varank açıkladı
Alişan nereli kaç yaşında Alişan Tektaş kimdir?
YKS'ye girecek öğrencilere uyarı
Buse Varol kimdir yaşı kaç Buse Varol 2. kez hamile mi yeni açıklaması
15'lik Luka Romero, La Liga tarihine geçti
Kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş büyük fiyatı kaç paradan başlıyor?
Yorumlar