YKS'ye girecek öğrencilere uyarı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kariyer Rehberlik Uzmanı Tolga Bahadır Şimşek, YKS'ye girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulundu. Şimşek, "'21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri', şu anda makine, bilgisayar, endüstri mühendisliği gibi klasik tercih ettiğimiz, öğrencileri yönlendirdiğimiz bölümler artık tedavülden kalkacak. Daha spesifik şeyler konuşulacak. Suni zeka, bilişim sistemleri ve insansız üretim gibi şeylerden söz edeceğiz" dedi.

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Milyonlarca öğrenci hafta sonu gelecekleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. BUÜ Öğretim Görevlisi ve Kariyer Rehberlik Uzmanı Tolga Bahadır Şimşek, imtihana girecek öğrenciler için önemli uyarılarda bulundu.

Şimşek, "Pandemi döneminde benim yapmış olduğum kendi çalışmalarım neticesinde bundan sonraki sınavın tercih bölümündeki şifresi şu olacak. '21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri' öğrencilerimiz TYT ve AYS sınavlarına giriş yaptıktan sonra ve gerekli sıralamaları elde ettikten sonra, bundan sonraki çağımız yani 10 yıllık 20 yıllık süre zarfında gelecekte hangi mesleklerin önemli olduğunu, bundan sonra yapacağı tercihleri ortaya koyuyor. 10 yıl sonra artık klasik mühendislikleri konuşmayacaksınız yani makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi mekatronik mühendisliği gibi mühendislikler konuşulmayacak. Yapay zekanın, dijitalleşmenin Endüstriyel 4.0, genetiğin, uzay hemşiresi, uzay turist rehberi, hologram tasarımcısı gibi alanlar, bu zamana kadar hayalini bile kuramadığımız, anlamlandıramadığımız yeni kariyer yollarını açan dünyanın en yeni meslek söylemleri olacaktır. Öğrencilerimiz lütfen tercih yaptıklarında gerekli uzmanlardan ve rehberlerden destek alarak yapsınlar. YKS'ye girecek öğrenciler artık cuma gününden itibaren herhangi bir ders çalışmasınlar o gün bol bol yürüyüş yapsınlar, doğayla iç içe olsunlar. Normal yemek alışkanlıklarını kesinlikle değiştirmesinler, bu çok önemli. Çünkü ilk kez atmak istedikleri bir şey birçok emeklerini götürebilir. İmtihana geç kalmamaları için girecekleri okullara mutlaka erken gitmeleri kendileri açısından daha güzel olacak" diye konuştu.