Bahar Şahin ve Ozan Dolunay öpüşürken yakalandı sevgililer mi?

Kanal D'de büyük ses getiren dizi Zalim İstanbul final yaparak ekranlara veda etti. Dizide Cem ve Ceren karakterine hayat veren oyuncular Bahar Şahin ve Ozan Dolunay öpüşürken yakalandı. Sosyal medyada büyük yankı bulan bu haberin ardından sevgililer mi sorusu akıllara geldi. Bahar Şahin geçtiğimiz günlerde Cenan Adıgüzel'den ayrılmıştı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren dizi Zalim İstanbul geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Dizide Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin ile Cem karakterine hayat veren Ozan Dolunay bir cafede öpüşürken kameralara yakalandı. Öpüşürken çekilen pozlarının yayınlamasının ardından oyuncuların hayranları sevgililer mi diye araştırmaya başladı. Güzel oyuncu Bahar Şahin uzun süredir Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinden Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkilerleri kısa süre önce bitmişti. Peki Bahar Şahin ve Ozan Dolunay kimdir?

Bahar Şahin’in Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay ile yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden dizinin oyuncuları Mehmet Ozan Dolunay ve Bahar Şahin öpüşürken yakalandı. Cenan Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin’in 2 gün sonra Mehmet Ozan Dolunay ile dudak dudağa görüntülenmesi şaşkınlık yarattı. İşte Bahar Şahin’in ve yeni sevgilisi Mehmet Ozan Dolunay’ın o görüntüleri…

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.

Bahar Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Ceren) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Naz) (Sinema Filmi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Cemre) (Sinema Filmi)

2018 – Servet (Ferah) (TV Dizisi)

2017 – Oha Diyorum (Sinema Filmi)

2017 – Kayıt Dışı (İnci) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (Müge) (TV Dizisi)

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

En son Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat vermiştir.