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Şehit kontenjanından işe girdi, FETÖ’den tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ’de 1989’da şehit olan ağabeyi nedeniyle 1996 yılında devlet memuru olan bir kişi, FETÖ’ye para yardımı yaptığı ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda örgüte para yardımı yaptığı belirlenen ve önceki operasyonda firari olan şüphelilerin yakalanması için 17 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda Abdullah D., Zeki K., Cevdet D., Mustafa S. ve Alparslan S. ile firari Ramazan K. gözaltına alındı.

“Garibanlar var” talimatıyla para topladığı öne sürüldü
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İlk operasyonda gözaltına alınan ve örgütün kuryeliğini yaptığı öne sürülen Turgut S.’nin, finansör olduğu iddia edilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi öğrenilemeyen bir örgüt üyesinden talimat alan Abdullah D. ile bağlantı kurduğu öğrenildi. S.’nin, Abdullah D.’yi cep telefonu rehberine ‘ABD-Adana’ kod adıyla kaydettiği, Demir’in ABD’den “Garibanlar var” talimatıyla para topladığı öne sürüldü. Şüphelilerin, üzerlerindeki takibi farklı ülkelere çekmek için cep telefonlarına kurdukları programla IP (İnternet Protokol Adresi) adreslerini değiştirdikleri öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Cevdet D.’nin, esnaf sorumlusu olduğu ve örgüte yardım yapılması için çalışma yaptığı öne sürüldü.

''Tehditlerden korkup, söylediklerini yaptım”
D.’nin daha önce etkin pişmanlıktan yararlandığı ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ABD’ye kaçan sözde Seyhan Eyalet İmamı Turgut T. tarafından ima yoluyla tehdit edildiği iddia edildi. D.’nin sorgusunda, “Bana sürekli devranın döneceğini ve karşımızdakilerin yargılanacağını söylediler. Tehditlerden korkup, söylediklerini yaptım” dediği öğrenildi.

Örgüte para yardımı yaptı iddiası
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Alparslan S.’nin, Turgut S. ile irtibata geçerek örgüte para yardımı yaptığı öne sürüldü. Alparslan S.’nin cep telefonunda Turgut S.'nin numarası kayıtlı olmasına rağmen, S.’yi tanımadığını söylediği iddia edildi.



Şehit kardeşi FETÖ’cü çıktı
Öte yandan Alparslan S.'nin ağabeyinin 1989 yılında Hakkari’de şehit olduğu ve ‘şehit yakını kontenjanı’ ile Devlet Su İşleri’nde 1996 yılından bu yana çalıştığı öğrenildi. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan şehit kardeşi Alparslan S., Ramazan K. ve Mustafa S. tutuklanırken, diğer 3 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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