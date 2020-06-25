Diyarbakır'da bir garip hırsızlık sabah dükkanı açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı

"Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum"

Sabah 06.00 civarı bir motosiklete bindirip geçip gidiyorlar. Ağacı kökten götürüp kaldırıyorlarsa onlara söyleyecek sözüm yok. Hırsızları bulsunlar, bana gelip 10 tane ağaç al deselerdi alırdım. Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum, nasıl bebekle uğraşıyorsam bu bahçeyle de o şekilde ilgilendim.