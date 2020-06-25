MHP, Hafik Belediye Başkanını listeden düşürdü! Şimdi ne olacak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini bildirdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çuhadaroğlu'nu "partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle" belediye başkanları listesinden çıkardıklarını kaydetti.

Çuhadaroğlu için Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin'e işletilen süreç izlenecek. İlk adım olarak MHP'li belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin, için daha sonra disiplin ve partiden ihraç gibi resmi prosedür işletilmişti.

Selahattin Çuhadaroğlu kimdir?

1947 yılında Sivas Hafik'te dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu.

Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev alan Selahattin Çuhadaroğlu, 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.

Doğduğu yer olan Hafik'te 1995 yılında aktif siyasete başlayan Çuhadaroğlu Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Selahattin Çuhadaroğlu, seçilerek koltuğa oturmuştu.