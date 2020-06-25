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Kütahya'da ocağına incir ağacı diken dolandırıcı yakalandı ama sevinemedi

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının bankada bulunan 800 bin liralık altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Gözyaşları içerisinde durumu anlatan yaşlı kadın, '50 yıllık birikimim çalındı' diye konuşurken o altınlardan hala bir haber yok.

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Belirtilene göre; Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur'u (67) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp "Emniyetten arıyoruz. Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Gerçek soyguncuları yakalamak için elinizdeki altınları bize vereceksiniz ve biz de bu durumu düzelteceğiz" dedi.

Evine kadar geldi bankaya birlikte gittiler

Bunun üzerine evine gelen şüpheliyle bankaya giden Dobur, kiralık kasada bulunan 800 bin lira değerindeki altınlarını polis zannettiği şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameraları kimliğini ele verdi

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının yakalanması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Dobur'un ifadeleri doğrultusunda onlarca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, zanlının Mehmet Emin D. (39) olduğunu belirleyerek izini sürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Altınları arama çalışmaları sürüyor

Nasıl dolandırıldığını gözyaşları içinde gazetecilere anlatan Dobur, "50 yıllık birikimim çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi cezasını çeksin." dedi. Bu arada, çalınan altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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