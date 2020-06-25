Mine Tugay estetiksiz eski hali nasıldı? Mine Tugay yaşı kaç?

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay dizi final yapınca imaj yeniledi ve saçlarını boyattı. Son halini paylaşan Mine Tugay'ın eski estetiksiz halleri ise merak edildi. Peki Mine Tugay kimdir, aslen nereli Mine Tugay'ın sevgilisi kimdir? İşte Mine Tugay biyografisi...

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Zalim İstanbul dizisinin final yapması ile birlikte dizide Şeniz karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay imaj yeniledi saçlarını boyattı. Son halini takipçileri ile paylaşan Mine Tugay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Mine Tugay kimdir, nereli, yaşı kaç ve Mine Tugay'ın eski, estetiksiz hali nasıldı?

Yeni imajını Instagram hesabı üzerinden paylaşan oyuncu: “Biraz değişikliğin zamanı gelmişti. Teşekkürler Okan Seyhan. Yine şahane oldu” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu bu paylaşımının ardından Twitter’da kısa süre içerisinde TT oldu. Bir anda Türkiye gündemine giren oyuncunun yeni hali hayranlarını ikiye böldü. Bazıları Tugay’ın yeni halini beğenirken bazıları ise kızıl saçlı halinin daha çok yakıştığını dile getirdi.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.

Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak ‘Zalim İstanbul' dizisinde ‘Şeniz' karakterini canlandırıyor.

Mine Tugay'ın estetiksiz hali...

Ödülleri:

2008 ­ Sinepark Kısa Film Festivali­ En İyi Kadın Oyuncu ­ Yoldaki Kedi

2008 ­ VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri ­ En İyi Kadın Oyuncu – Karatavuk

2009 ­ Afife Tiyatro Ödülleri ­ Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Karatavuk

Mine Tugay'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2011-2012 – 5’er Beşer – BKM

2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu

2010-­2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet

2010 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 108 Yaşında”

2009 ­ Yusuf ile Menofis

2009 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 107 Yaşında”

2007 – Yalancı Tanık

2007 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 105 Yaşında”

2008­2009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot

2007­2008 – Karatavuk – Tiyatro Dot

2004­2005 ­ Çok Uzak – Tiyatro Dot

2003­2004 ­ Mem ile Zin – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ On İkinci Gece – Semaver Kumpanya

1997-1998 ­ Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu

Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)

2015 ­ Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)

2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)

2013­2014 ­ Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)

2012-2013 ­ Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)

2012 ­ Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)

2011­2012 ­ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 ­ 5’er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)

2010 ­ 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)

2009 ­ Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)

2009 ­ Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)

2008 ­ Felix Und Scorpion (Kısa Film)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 ­ Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare (Gülbahar) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Aslı) (Sinema Filmi)

2005 ­ Aşk Her Yaşta (Elvan) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Pazarlık Yapan Kadın) (Sinema Filmi)

2004 ­ Aliye (Defne) (dizi)

2004 ­ Adı Aşk Olsun (Eda) (TV Dizisi)

2002 ­ Gülbeyaz (Başak) (TV Dizisi)