Eski manken Tuğba Özay'dan sperm bankası itirafı! Duyanlar şaştı kaldı...
Şarkıcı ve model Tuğba Özay, konuk olduğu programda cezaevi süreci ve anne olma hayali ile ilgili açıklamalar yaptı.
Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle dikkat çeken Tuğba Özay, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Özay, son olarak sperm bankası itirafıyla konuşuldu.
Programın başında ilk önce cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlayan başarılı manken, "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden.
-Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp, 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni." diye konuştu.