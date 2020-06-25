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İŞKUR şubelerinden gelen koronavirüs vaka sayıları endişe yarattı

İSTANBUL İŞKUR’da 27, Afyon İŞKUR’da ise 15 çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını öğrenildi.

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), normalleşmenin başladığı 1 Haziran sonrasında vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çekti. İstanbul İŞKUR Müdürlüğü’nde 27, Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü’nde il müdürü dahil 15, Ankara SGK Başkanlığı’nda 2 çalışanın testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İstanbul ve Ankara’da karantina uygulanmazken, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nün dün itibarıyla 15 günlüğüne karantinaya alındığı açıklandı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; KESK, “Samsun Adliyesi Vergi Mahkemesi’nde pozitif vakalar yaşanmış, mahkeme kapatılmıştır. Diyarbakır, Batman, Van, Şırnak, Ş.Urfa, Manisa illerinde sağlık emekçilerinden Covid-19’a yakalanma oranı hızla artmıştır” dedi.

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