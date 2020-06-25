BIST 114.279
DOLAR 6,86
EURO 7,72
ALTIN 389,51
HABER /  GÜNCEL

Kiraz Tokat'ta yenir TT oldu herkes Tokat'a destek oldu

Esma Gül Özen esma.gul@internethaber.com

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak Trend Topic (TT / Popüler Konu) oldu. Kiraz Tokat'ta yenir diyen isimlerden biri de Tokat'ın önde gelen iş adamlarından biri olan Gül Mermer Şömine'nin sahibi Hüseyin Gül oldu.

Abone ol

Tokat kirazı ünlülerin de katılımı ile sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü. Twitter'da gün boyu TT olan #KirazTokattaYenir paylaşıma Tokatlı ünlüler ve Tokatlı iş adamları da destek oldu. 

Tokatlıların yanı sıra, birçok ünlü sanatçının da destek verdiği Tokat Kirazı etiketi Tokat’ın tanıtılmasında önemli rol oynadı. İstanbul’da bulunan Tokatlılar ve STK’ların da destekleri ile kentin kiraz değerine dikkat çekildi.

Sulusaray Dernek Başkanı olan ve İstanbul'daki çalışmaları ile alkış toplayan Tokatlı İş adamı Hüseyin Gül'de memleketi Tokat'tan baba ocağından topladığı kirazla akıma kapıldı ve paylaşımı ile konuşuldu. 

İşte Hüseyin Gül'ün paylaşımı...

SON DAKİKA HABERLERİ
Gece alkol satana 320 bin lira ceza kesilecek! Yeni yasa teklifi
Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
PKK'nın hain planı tutmadı! Bombalı kamyonet vurularak durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 40 günde yerli ilaç üretildi
Selvi, Mustafa Şentop ile görüşüp paylaştı: Meclis Başkanlığı seçimi 7 Temmuz'da
Ekrem İmamoğlu zor durumda kalsın diye rögara kum torbası attılar iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun koronavirüs tedavisi iyiye gidiyor
MHP, Hafik Belediye Başkanını listeden düşürdü! Şimdi ne olacak?
Ozan Dolunay kaç yaşında kimdir Ozan Dolunay boyu kaç cm?
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor
Kütahya'da ocağına incir ağacı diken dolandırıcı yakalandı ama sevinemedi
Bahar Şahin kimdir kiminle sevgilisi? Bahar Şahin kaç yaşında
Yorumlar