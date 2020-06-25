Kiraz Tokat'ta yenir TT oldu herkes Tokat'a destek oldu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak Trend Topic (TT / Popüler Konu) oldu. Kiraz Tokat'ta yenir diyen isimlerden biri de Tokat'ın önde gelen iş adamlarından biri olan Gül Mermer Şömine'nin sahibi Hüseyin Gül oldu.

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Tokat kirazı ünlülerin de katılımı ile sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi yoğun ilgi gördü. Twitter'da gün boyu TT olan #KirazTokattaYenir paylaşıma Tokatlı ünlüler ve Tokatlı iş adamları da destek oldu.

Tokatlıların yanı sıra, birçok ünlü sanatçının da destek verdiği Tokat Kirazı etiketi Tokat’ın tanıtılmasında önemli rol oynadı. İstanbul’da bulunan Tokatlılar ve STK’ların da destekleri ile kentin kiraz değerine dikkat çekildi.

Sulusaray Dernek Başkanı olan ve İstanbul'daki çalışmaları ile alkış toplayan Tokatlı İş adamı Hüseyin Gül'de memleketi Tokat'tan baba ocağından topladığı kirazla akıma kapıldı ve paylaşımı ile konuşuldu.

İşte Hüseyin Gül'ün paylaşımı...