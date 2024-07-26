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Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

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Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, dolandırıcılık kurbanı oldu. Sezen Aksu, dolandırıcıya bakın kaç lirasını kaptırdı...

Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve 2016'da verdiği konserle sahnelere veda eden usta Sezen Aksu, dolandırıldı.

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Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

Sezen Aksu'yu Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış topladıklarını söyledi.

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Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

Hayvan ve çocuk sevgisiyle tanınan Aksu bu kişiyle 420 bin lira için anlaştı.

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Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...

Aksu ilk etapta söylenilen hesaba 220 bin lira gönderdi. Aksu'nun asistanı şüphelenip Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını öğrendi. 

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