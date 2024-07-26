Gitti paralar! Ünlü şarkıcı Sezen Aksu dolandırıldı, dolandırıcı öyle bir yalan söyledi ki...
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Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, dolandırıcılık kurbanı oldu. Sezen Aksu, dolandırıcıya bakın kaç lirasını kaptırdı...
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve 2016'da verdiği konserle sahnelere veda eden usta Sezen Aksu, dolandırıldı.
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Sezen Aksu'yu Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış topladıklarını söyledi.
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Hayvan ve çocuk sevgisiyle tanınan Aksu bu kişiyle 420 bin lira için anlaştı.
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Aksu ilk etapta söylenilen hesaba 220 bin lira gönderdi. Aksu'nun asistanı şüphelenip Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığını öğrendi.
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