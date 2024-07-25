Icardi ile Wanda Nara yine barıştı! Olay paylaşım...
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemde. Wanda Nara ile ayrıldığı konuşulan Icardi, Nara'nın fotoğrafını hikayesine ekleyerek takipçilerini şaşırttı.
Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Sık sık Wanda Nara ile paylaşım yapan Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve bu yüzden üzgün olduğu konuşuldu.
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Ancak 10 yıllık aşkta ayrılık uzun sürmedi ve ilk paylaşım yine Galatasaray'ın yıldızı İcardi'den geldi.
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Wanda'nın fotoğrafını hikayesine ekledi
Ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı kendi profilinde alıntılayan Icardi şaşırttı. Ünlü yıldız, paylaşımına, "Ouch" notunu düştü.
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