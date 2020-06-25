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Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Anadolu Ajansı

AĞRI merkezli olarak 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesi, İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan sokak satıcılarının da aralarında bulunduğu, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yakalama kararı olan 16 zanlıdan 14'ü yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Polis Özel Harekat (PÖH), narkotik madde arama köpekleri ve drone desteğiyle eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlıdan 14'ünü adreslerinde gözaltına aldı, 2 firariyi arama çalışmaları sürüyor. 

Evlerde uyuşturucu madde ve silahlar bulundu

Zanlıların evlerindeki aramalarda 33 gram metamfetamin, 265 gram esrar, 2 gram eroin, 343 kök Hint Keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

11 kişi tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanıcısı 30 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirildi.

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