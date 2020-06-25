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Eren Bülbül nasıl öldü ölüm tarihi Eren Bülbül kimdir?

24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı ile konuşulan Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybetmişti. Bugün ise Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor. Peki Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü?

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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü soruları merak konusu oldu. Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilerek Türkiye'yi yasa boğmuştu. 

Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşım yeniden Twitter'da TT oldu. Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu soruldu.

EREN BÜLBÜL KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi.

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