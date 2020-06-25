Arda Kural Hülya Avşar'ın peçe sözlerine çok sert çıktı! 'Para için soyunanlar' sözü olay oldu
Hülya Avşar'ın gündeme bomba gibi düşen 'peçe' sözlerinin yankıları devam ederken, Avşar'a bir sert tepki de oyuncu Arda Kural'dan geldi.
Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıkan Hülya Avşar, yemek sonrası basın muhabirlerine açıklama yaptı. Maskeli haliyle gazetecilere açıklama yapan Avşar, peçe takan kadınlarla ilgili konuştu.
Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış.
O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu. Gerçekten çok zor hayatları varmış bir kere hava sıcak ve yemek yemek çok zor" ifadelerini kullandı.
''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...''