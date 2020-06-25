BIST 114.685
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,64
HABER /  GÜNCEL

İzmir genelinde maske zorunluluğu! Valilik duyurdu

İZMİR kent genelinde corona virüsle mücadele kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Abone ol

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

''İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu''
Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Millet İttifakında bir çatlak daha! Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Libya desteği
Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a Obradovic tepkisi: Gece yarısı ayrılık mı olur?
Süleyman Soylu İdlib için toplanan para miktarını açıkladı
ABD son terör raporunda Fetullah Gülen hakkındaki 'din adamı' ifadesini kaldırdı
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ün testiyle ilgili çarpıcı sonuçlar
ÖNCEKİ HABERLER
Steam indirime giren oyunlar hangisi 2020 Steam indirimli oyunlar listesi
Karaman'da sulama kanalında boğulan çocuklara 'Oğullarım' feryadı birlikte gömüldüler
Steam yaz indirimleri 2020 ne zaman TSİ saat kaçta başlıyor
Denizli'de sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı
YKS sınav oturum saatleri üniversite sınavı kaçta başlıyor?
Bahar Şahin kimdir kiminle sevgilisi? Bahar Şahin kaç yaşında
Yorumlar