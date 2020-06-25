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YKS sınav oturum saatleri üniversite sınavı kaçta başlıyor?

Üniversite sınavı olan YKS bu haftasonu 27-28 Haziran'da yapılacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının gerçekleşeceği YKS sınavının ilk oturumu 27 Haziran cumartesi 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT oturumu ise 28 Haziran pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Üniversite hayali kuran öğrencilerin gireceği YKS sınavı bu haftasonu 27-28 Haziran'da yapılacak. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumu cumartesi günü saat 10.15'te TYT ile başlayacak ve 165 dakika sürecek. YKS'nin 2. oturumu ise 28 Haziran pazar günü AYT ile başlayacak ve öğrencilere 120 dakika verilecek. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. 

YKS barajı puanı kaç oldu: Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT)  için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini hatırlattı. 

12. sınıf soruları sorulacak mı: 2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi. 

TYT ne zaman, sınav süresi ne kadar: YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını belirten Aygün adaylara 165 dakika süre verileceğini ifade etti.

AYT  ve YDT ne zaman sınav kaç dakika: ÖSYM Başkanı Aygün ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Abaşlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.

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