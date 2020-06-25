Steam yaz indirimleri 2020 ne zaman TSİ saat kaçta başlıyor

Her yıl Haziran ayının belirli günleri büyük indirim yapan Steam yine oyun tutkunlarının gündeminde. Steam yaz indirimlerinin 25 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu peki Türkiye saati ile Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta başlayacak ve ne zamana kadar devam edecek?

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Oyun tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Steam yaz indirimleri bugün yani 25 Haziran'da başlıyor. Sevilen bilgisayar oyunlarının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu yaz indirimleri kampanyası, 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Peki, popüler oyun platformu Steam'in yaz indirimlerinde hangi oyunlar var? Steam yaz indirimleri bugün saat kaçta başlıyor?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülen 2020 Steam Yaz İndirimleri için Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



STEAM YAZ İNDİRİMLERİ İLE İNDİRİME GİRMESİ BEKLENEN OYUNLAR

Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds

No Man's Sky

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020