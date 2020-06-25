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HABER /  POLİTİKA

Millet İttifakında bir çatlak daha! Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Libya desteği

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır." dedi. Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ve İYİ Parti'nin, hükümetin Libya politikalarına karşı aldığı tutuma tamamen tezat ifadeleri dikkat çekti.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, hükümetin Libya politikasına destek vererek, şunları kaydetti: 

Libya'daki tavrımız isabetli

"Şu anda iktidarın Libya'da takındığı tavır isabetli bir tavır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arz eden ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünden büyük önem arz ettiğinin kanaatindeyiz. 

Libya petrol zengini 

Libya, Kuzey Afrika'da nüfusu fazla olmayan, ama petrol zengini bir ülke. Batılıların Libya'ya önem vermelerinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynakları. 

Fransa geçmişi ile yüzleşsin 

Hele burada Fransa'nın küstahça çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmalarını telin ediyorum. Fransa, önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir."

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