Emekliden kesilen ücretler iptal edilecek mi? Emekliden alınan ücret Meclis'te
Emeklilerin sağlıkta ödediği katılım payı ve ilave ücretler soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı..
Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşımızın bütçesine ek yük getiren sağlıkta ödediği katılım payı ve ilave ücretler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin sağlık nedeniyle ödediği harcamalar ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Bu gelişmenin ardından emekliden kesilen ücretler iptal mi edilecek? sorusu gündeme geldi. İşte tüm ayrıntılar...
CHP Niğde Milletvekili Gürer, sağlıkta katılım payının kaldırılması için verdiği kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesini de istedi.
Gürer, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sigortalıların ve hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını, ancak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların ödemek zorunda oldukları katkı payı ve ilave ücretlerin, özellikle emekli, dul ve yetimler ile gelir düzeyi düşükler için ciddi mağduriyetler yaratıyor” dedi.
Gürer, “Gelir düzeyine bakılmaksızın uygulanan katkı payları ile ilave ücret alınması uygulamasının kaldırılması için herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?” şeklindeki soru önergesinin yanıtlanmasını istedi.