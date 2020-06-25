Emekliden kesilen ücretler iptal edilecek mi? Emekliden alınan ücret Meclis'te

Gürer, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sigortalıların ve hak sahiplerinin sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını, ancak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların ödemek zorunda oldukları katkı payı ve ilave ücretlerin, özellikle emekli, dul ve yetimler ile gelir düzeyi düşükler için ciddi mağduriyetler yaratıyor” dedi.