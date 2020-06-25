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Kocaeli'de polis tam teçhizat operasyon yaptı 25 suçlu gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde çalışma başlattı.

79 ekip ve 278 personel operasyonda görev aldı

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından suça karışan şahısların adreslerini tespit eden ekipler operasyon başlattı. 79 ekip ve 278 personelle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yağma, yaralama, cebir-tehdit-hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan aranan 25 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklere öğrenildi.

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