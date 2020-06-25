Haftasonu yasak saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Bu haftasonu yani 27-28 Haziran'da üniversite sınavı YKS nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. Peki 27 Haziran cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve açık olan yerler neresi olacak?

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Bu haftasonu üniversite sınavı olan YKS yapılacak. Geçen hafta LGS sınavında uygulanan kısıtlı sokağa çıkma yasağı bu hafta 27-28 Haziran'da uygulanacak. Haftasonu yaklaşırken plan yapan vatandaşlar yasaklar ne zaman kaçta başlıyor araştırması yapmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı 27 Haziran cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek. 28 Haziran pazar günü ise sokağa çıkma yasağı 09.30-18.30 arasında yaşanacak. Bakkal, market, manav, kasap gibi kurumlar yasaklardan muaf olacak ve açık olacak. Haftasonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak.

İŞTE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Anne babalara YKS önerileri:

- Sınav hakkında konuşmayın. Çocuğunuz bugüne kadar, sınav için elinden gelen çabayı gösterdi. Siz, daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bunun suçluluğu ile sınava girmesinin, ona bir faydası olmayacaktır. Olumlu mesajlar veriniz.

- Sınava kalabalık gruplar halinde gitmeyin. Sınavdaki başarısını değerlendirecek kişi sayısı arttıkça, çocuğunuzun stresi ve kaygısı da yükselecektir. Kaygısı üzerindeki kontrolü kaybeden ve sınav boyunca, sınavdan çıktığında ona sınavın nasıl geçtiğini soracak onlarca akrabanın varlığını düşünen bir öğrencinin başarısı düşebilir.

- Sınav binasına girmeden önce, çocuğunuzu abartılı biçimde uğurlamayın. Herkesin mutluluğunun onun başarısına bağlı olduğu hissi ile sınava giren bir öğrenci, sınav esnasında büyük gerginlikler yaşayabilir. Sakin olmak, elini sıkmak ve sade bir sarılma ile başarılar dilemek yeterli olacaktır.

- Ona değerli olduğunu hissettirin. Kaygılı olduğumuzda, hayatımızda en güvende hissettiğimiz ve korkularımızı unuttuğumuz yere dönmek isteriz. Bu yer, çoğu zaman anne-babanın yanıdır. Çocuğunuzun, sizin onun yanında olduğunuzu hissetmesini sağlamaya çalışınız.