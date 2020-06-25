Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı

VAN'dan gelen son dakika deprem haberi yürekleri hoplattı. Kandilli ve AFAD verilerine göre Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal kaybı yok

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi son deprem verileri şöyle:



Soylu: Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var."

Vali'den ilk açıklama geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ''Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı.'' dedi.