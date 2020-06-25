Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından "Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek!" paylaşımını yapınca "zamanında niye yapmadınız" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

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AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı.

"Asgari ücretlinin cebine brüt maaaşın tamamı girecek"

Elektriği kesilen bir asgari ücretlinin yer aldığı videoda, "Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne elektrikte ne de bu evde. Brütü 2900 lira olan asgari ücrette 600 lirayı kesip işçiye 2300 TL veren bu düzende. Ekonomide yeni bir model gelecek. Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek" ifadeleri yer aldı.

Asgari Ücrette #ArızaVar

Ekonomide yeni bir model gelecek!

Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek! pic.twitter.com/KnBH4iufDO — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) June 25, 2020

Zamanında niye yapmadınız?" tepkisi

"Asgari ücrette arıza var" hashtag'iyle yapılan paylaşımda asgari ücretlinin maaşında yapılan kesinti eleştirildi. Partinin paylaşımına olumlu-olumsuz birçok yorum geldi.