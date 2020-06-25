BIST 114.510
DOLAR 6,84
EURO 7,68
ALTIN 387,73
HABER /  DÜNYA

Almanya'da Türk dönercide koronavirüs şoku! 17 kişinin testi pozitif çıktı

ALMANYA'da Öztaş isimli bir Türk döner toptan üretimi yapan iş yerinde yapılan testlerde, 17 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Abone ol

Duisburg yakınlarındaki Moers'te, Öztaş isimli bir Türk döner toptan üretimi yapan iş yerinde yapılan testlerde, 17 çalışanın corona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 275 kişinin çalıştığı işletme hemen kapatıldı.

İşçiler karantinaya alındı 

Virüs tespit edilen 17 kişi karantinaya aldı, bunların temasa geçtiği 43 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Bölge yönetimi, tüm işçileri tek tek test etmeye başladı. Ayrıca döner etleri ve tüm hammadeler de testten geçiriliyor. Maraşlı Türk kardeşlere ait olan şirketin “hijyen kurallarını mükemmel uyguladığı” görülürken, buna rağmen virüsün nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Virüsün havalandırma sistemleri aracılığıyla yayılmış olabileceği belirtiliyor. Çünkü havalandırma ya da klima sistemleri bakteriyi filtreliyor ama çok küçük olan virüsleri filtreleyemeyip dağıtabiliyor.

Üretimi kısıtlı izin var 

Şirket çalışanların bir kısmının etlerin bozulmaması için gelip üretime devam etmelerine izin verildi. Türk firmasının, Alman Westfleisch ya da Tönnies gibi toplu olarak bir arada tuttukları işçilerinin olmadığı, normal çalışanları ve uygun sözleşmelerinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu
Altın fiyatlarında son 8 yılın en yüksek seviyesi! Altın daha da yükselir mi?
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
e-devlet ile 65 yaş üstü izin belgesi nasıl alınır? Seyahat belgelerine bakın
İzmir genelinde maske zorunluluğu! Valilik duyurdu
Millet İttifakında bir çatlak daha! Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Libya desteği
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Parlamentosu'ndan dikkat çeken çıkış: Bunu yapan Türkiye'ye minnettarız
AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar
İbrahim Kalın: Kovid-19 sınavını en iyi veren ülkelerden birisi olduk
Cumartesi günü sokağa çıkma yasak saatleri 27 Haziran kaçta başlıyor?
Haftasonu yasak saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Alişan'ın oğlu Burak Tektaş kaç yaşında bakıcısı hayatını kurtardı
Yorumlar