Almanya'da Türk dönercide koronavirüs şoku! 17 kişinin testi pozitif çıktı

ALMANYA'da Öztaş isimli bir Türk döner toptan üretimi yapan iş yerinde yapılan testlerde, 17 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Duisburg yakınlarındaki Moers'te, Öztaş isimli bir Türk döner toptan üretimi yapan iş yerinde yapılan testlerde, 17 çalışanın corona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 275 kişinin çalıştığı işletme hemen kapatıldı.

İşçiler karantinaya alındı

Virüs tespit edilen 17 kişi karantinaya aldı, bunların temasa geçtiği 43 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Bölge yönetimi, tüm işçileri tek tek test etmeye başladı. Ayrıca döner etleri ve tüm hammadeler de testten geçiriliyor. Maraşlı Türk kardeşlere ait olan şirketin “hijyen kurallarını mükemmel uyguladığı” görülürken, buna rağmen virüsün nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Virüsün havalandırma sistemleri aracılığıyla yayılmış olabileceği belirtiliyor. Çünkü havalandırma ya da klima sistemleri bakteriyi filtreliyor ama çok küçük olan virüsleri filtreleyemeyip dağıtabiliyor.

Üretimi kısıtlı izin var

Şirket çalışanların bir kısmının etlerin bozulmaması için gelip üretime devam etmelerine izin verildi. Türk firmasının, Alman Westfleisch ya da Tönnies gibi toplu olarak bir arada tuttukları işçilerinin olmadığı, normal çalışanları ve uygun sözleşmelerinin bulunduğu öğrenildi.