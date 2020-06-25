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Avrupa Parlamentosu'ndan dikkat çeken çıkış: Bunu yapan Türkiye'ye minnettarız

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin koronavirüs pandemisi sürecinde Avrupa ülkelerine yaptığı tıbbi yardıma değindi. Sanchez, "Türkiye'ye kesinlikle minnettarız. Benim ülkemin salgının zirvesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'den 2-3 uçak yardım geldi. Çok insancıl bir yaklaşım gösterdiler" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince Avrupa ve dünya ülkelerine yaptığı medikal yardımlar Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un dikkatini çekti. Sanchez, Türkiye'den övgüyle bahsettiği konuşmasında "Benim ülkemin salgının zirvesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'den 2-3 uçak yardım geldi. Çok insancıl bir yaklaşım gösterdiler. Siyasi açıdan da bilgece bir hamle oldu çünkü Türkiye'nin dışarıdaki imajını olumlu etkiledi" dedi.

"Türkiye'ye minnettarız"

Türkiye'nin pek çok ülkeye yardım gönderdiğini söyleyen Sanchez, "Sanırım dünyada en çok medikal yardım yapan üçüncü ülke konumunda. Türkiye'ye kesinlikle minnettarız. Benim ülkemin salgının zirvesinde olduğu bir dönemde, Türkiye'den 2-3 uçak yardım geldi. Çok insancıl bir yaklaşım gösterdiler. Siyasi açıdan da bilgece bir hamle oldu çünkü Türkiye'nin dışarıdaki imajını olumlu etkiledi. Ülke içinde de salgınla mücadele çok iyi gitti. Tabi ki ölümler ve salgına yakalananlar oldu. Şimdi de sayılarda artış var ama en iyi şekilde başa çıkılacağından eminim" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ABD, İtalya, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeye maske, tulum, ilaç yardımlarında bulundu.

ABD de teşekkür etmişti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" demişti.

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