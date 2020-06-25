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Uzman doktorun önemli uyarıları! Kadınlarda bu belirti kanser hastalığını işaret edebilir

İhlas Haber Ajansı

Kadınlarda menopozdan sonra görülen vajinal kanamanın kanser habercisi olabileceği konusunda uyaran Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Uğurbil, "Menopoz sonrası oluşan kanamalarda mutlaka bir uzmana başvurun” uyarısında bulundu. Uğurbil tarafından sigara ve obezitenin kadınlarda kansere ön ayak olduğu belirtildi.

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Menopoza giren kadınlarda, vajinal kanamanın tekrar görülmesinin normal olmadığının ve hastalık habercisi olabileceğinin altını çizen Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Dr. Kemal Uğurbil, "Bir yıl boyunca hiç kanaması olmayan bir kadının kanaması gelişirse mutlaka bir doktora başvurmalıdır" dedi.

Biyopsi ile kanamanın sebebi anlaşılıyor

Uğurbil, "Bu kanamalarda kanserden şüpheleniyoruz. Böyle bir durumda öncelikle kanamanın nereden geldiği inceleriz. Rahim ağzından mı, rahmin içinden mi geldiğine bakılır ve ultrasonla da tarama yapılır. Bu vakalarda en önemlisi ‘endometrium kalınlaşması’ dediğimiz rahim duvarı kalınlaşmasıdır. Bunun tespiti için ise hastadan mutlaka biyopsi istenmelidir" cümlelerini kullandı.

"Biyopsinin amacı kanser olup olmadığını görmektir"

Hastalığın tedavi sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini anlatan Dr. Uğurbil, "Öncelikle hastadan smear alınır. Rahim ağzında bir şey yoksa rahmin içi incelenir. Yumurtalıklarda bir kistik oluşum var mı, tümör var mı ya da rahim içinde kalınlaşma var mı diye bakılır. Eğer rahim içi kalınlık artıyorsa biyopsi yapılır. Biyopsinin yapılma amacı da hastanın kanser olup, olmadığını görmektir. Menopozdan sonraki kanamalarda kanser riski her zaman vardır. Endometrium kanseri, en büyük kanama nedenidir ve bu kanser türü erken evrede yakalanırsa tedaviye cevap veren, sadece ufak bir ameliyat vasıtasıyla, rahmin alınmasıyla bile tedavi edilmiş sayılabilen bir kanser türüdür" ifadelerine yer verdi.

Obezite ve sigara tetikliyor

Endometrium kanseri riskinin her kadında olabileceğini dile getiren Dr. Uğurbil, "Maalesef kadınlarda üreme organları kanser riski yüksek olan organlardır. Obezite ve sigara kullanımında bu riski artırır” şeklinde konuştu.

Dr. Uğurbil, son olarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazen kanamalarını, ‘günlük bir kanama’ ya da '2 günde geçti' diyerek saklayan hastalar var; ama bu kanamalar çok ciddi belirtilerdir. Bu aşamada mutlaka bir tıbbi desteğe ihtiyaç vardır. 'Yaşlandım, menopoza girdim' şeklindeki bir düşünce doğru değildir. Belirtileri çok dikkatli takip etmek ve en az yılda iki defa kadın doğum uzmanına kontrolüne gitmek gerekir. Kadınlarda yaş arttıkça, kanser riski de artmaktadır."

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