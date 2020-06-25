Antalya'da ağlatan kaza! Azra'nın 'Baba benim elimi bırakma' feryadı

Bir an bile babasının kucağından inmedi

Kavşakta meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Sütçü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Azra Sütçü yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan küçük Azra, acı içerisinde ağlarken bir an bile babasının kucağından inmedi. Babası kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra “Baba benim elimi bırakma” diye feryat etti.