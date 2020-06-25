Antalya'da ağlatan kaza! Azra'nın 'Baba benim elimi bırakma' feryadı
ANTALYA'da kamyonetin motosiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın “Baba benim elimi bırakma” feryadı çevredeki vatandaşların yüreğini dağladı.
Herkesi hüzünlendiren kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Aşağı Pazarcı Mahallesi 1058 Sokaktan gelip 1060 Sokak istikametine gitmekte olan Abdullah Tüzün’ün kullandığı 07 FJA 96 plakalı kapalı kasa kamyonet, Atatürk Caddesinde seyir halindeki Ömer Sütçü’nün kullandığı 07 LRC 27 plakalı motosiklete çarptı.
Bir an bile babasının kucağından inmedi
Kavşakta meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Sütçü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Azra Sütçü yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan küçük Azra, acı içerisinde ağlarken bir an bile babasının kucağından inmedi. Babası kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra “Baba benim elimi bırakma” diye feryat etti.
Ambulansa binip kendisini kucağına alınca sustu
Azra, babasına sıkı sıkı sarılarak kendisini bırakmaması için gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa alınan Azra, ambulansta da feryatlarını sürdürdü.
Sağlık ekibinin korkmaması için yaptığı uyarılara kulak asmayan minik Azra, babasının ambulansa binerek kendisini kucağına almasının ardından ağlamayı bıraktı.