BIST 114.100
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 388,09
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor

Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi oluşturmak suretiyle virüsün yayılmasına sebep olan eldiven kullanımının tavsiye edilmediğini duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kapsamında iş yerleri, müşteriler ve personele yönelik alınması gereken önlemlerdeki yeni değişiklikleri açıkladı.

Müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak girdiği iş yerinde, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak, iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulacak. Personellerin de yeni kurallara göre, eldivenle çalışmaları tavsiye edilmedi.

Normalleşme süreci

Kovid-19 önlemlerinin normalleşme sürecine girdiği tarihten 16 gün sonra iş yerleri, müşteriler ve personele yönelik alınması gereken önlemler Sağlık Bakanlığının yayımladığı Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde ki yerini aldı. Halen toplumun birçok kesimi tarafından uygulanan sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske zorunluluğunun yanında, iş yerlerinin, alışveriş yapan vatandaşların ve çalışan personelin uyması gereken kural ve önlemler açıklandı.

İşyerinde metrekareye göre kaç kişi olabilir?

Açıklamaya göre, ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar, bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri ve saatçiler, oyuncak mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında 4 metrekareye 1 kişi alınacak.

Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı diğer yerler 6 metrekareye 1 kişi, Müzeler, AVM'lerdeki iş yerleri, market ve süpermarketler 8 metrekareye 1 kişi, AVM ve Plazalarda 10 metrekareye 1 kişi alınacak.

Müşteriler ürüne dokunmayacak

Müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak girdiği iş yerinde, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak, iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulacak.

Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere dokunmayacak. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik kolonya kullanılacak.

Eldiven yalancı güven hissi uyandırıyor. Kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

Öte yandan Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, çalışma rehberinde personelin uyması gereken kurallar sıralanırken, eldivene özel bir bölüm ayrılarak, "Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir.

Personel eldivenli iken herhangi bir yere dokunmamalıdır" denildi. Personelin yemek yediği alanlarda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için kiralık katil tuttu iddiası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' UKOME kararıyla reddedildi
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu
Altın fiyatlarında son 8 yılın en yüksek seviyesi! Altın daha da yükselir mi?
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da 7 eksik
Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi
YKS sınav saatleri kaçta başlıyor 1. oturum kaç dakika?
Bursa'da banka şubesi karantinaya alındı
Gaziantep'te 49 kişiye temaslı vaka 11 evi karantinaya aldırdı
Tekirdağ'daki liselerin LGS yüzdelik dilimleri 2020
Yorumlar