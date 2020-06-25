BIST 114.100
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 388,09
HABER /  GALATASARAY

Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da 7 eksik

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan birine çıkacak. Sarı Kırmızılılarda Başakşehir maçı öncesi 7 eksik var.

Abone ol

Şampiyonluk yolunda iki haftadır puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi eksikler düşündürüyor.

Sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yanı sıra Radamel Falcao, Florin Andone ve Marcao'nun da sakatlıkları bulunuyor. Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ise kart cezalısı.

Cezası biten Ryan Donk ise forma giyebilecek. Fatih Terim'in Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde oynattığı Mario Lemina'yı Başakşehir maçında da aynı pozisyonda görevlendirmesi bekleniyor. Falcao, Andone ve Adem'in yokluğunda santrafor için en güçlü aday Henry Onyekuru.

Lider Başakşehir'e karşı sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Sarı Kırmızılılar, salgın arasından sonra oynadığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, Süper Lig'in 28.haftasını liderin 8 puan gerisinde kapattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' UKOME kararıyla reddedildi
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu
Altın fiyatlarında son 8 yılın en yüksek seviyesi! Altın daha da yükselir mi?
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi
YKS sınav saatleri kaçta başlıyor 1. oturum kaç dakika?
Bursa'da banka şubesi karantinaya alındı
Gaziantep'te 49 kişiye temaslı vaka 11 evi karantinaya aldırdı
Özlem Zengin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Çanakkale'deki liselerin LGS yüzdelik dilimleri 2020
Yorumlar