Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da 7 eksik

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan birine çıkacak. Sarı Kırmızılılarda Başakşehir maçı öncesi 7 eksik var.

Abone ol

Şampiyonluk yolunda iki haftadır puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi eksikler düşündürüyor.

Sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yanı sıra Radamel Falcao, Florin Andone ve Marcao'nun da sakatlıkları bulunuyor. Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ise kart cezalısı.

Cezası biten Ryan Donk ise forma giyebilecek. Fatih Terim'in Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde oynattığı Mario Lemina'yı Başakşehir maçında da aynı pozisyonda görevlendirmesi bekleniyor. Falcao, Andone ve Adem'in yokluğunda santrafor için en güçlü aday Henry Onyekuru.

Lider Başakşehir'e karşı sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Sarı Kırmızılılar, salgın arasından sonra oynadığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, Süper Lig'in 28.haftasını liderin 8 puan gerisinde kapattı.