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Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi

AYDIN'ınDidim ilçesinde bir şahsın kaldığı barakada yapılan aramada 130 adet tarihi sikke ebulundu. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi Küme Evleri mevkinde S.T. isimli şahsın kalmış olduğu baraka ve müştemilatına operasyon düzenledi.

130 adet tarihi sikke ve uyuşturucu madde bulundu 

Düzenlenen operasyonda 130 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ve tarihi eser niteliğinde parçalar, daralı 0.62 ve 0.61 gram olmak üzere 2 fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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