Kazım Koyuncu mezarının başında anıldı 15 yıl önce kansere yenik düşmüştü
Karadenizli olmayana dahi şarkılarını sevdiren sanatçı Kazım Koyuncu, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ünlü sanatçı 'İşte gidiyorum' şarkısında olduğu gibi bir şey demeden gideli 15 yıl oldu...
33 yaşında akciğer kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için her yıl 25 Haziran tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi Yeşilköy köyünde anma programı düzenleniyor.
Pandemi dolayısıyla Koyuncu’nun ailesinin bu yıl tören istememesine rağmen çok sayıda hayranı, ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti. ziyaret edenler arasında müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu ve ailesi de yer aldı.
Niyazi Koyuncu burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Bu gün ölümünün 15. yılı. Her gün daha da katlanarak artan bir özlem var. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Her 25 Haziran köyümüzdeyiz.
"Abim yaptığı işe inanan biriydi"
O gün doğan çocuklar 15 yaşına geldiler. Burada beraber büyüyoruz diyebiliriz. Bu yıl farklı oldu pandemi dolayısıyla kimseyle kucaklaşamadık, dertleşemedik, ağlaşamadık. Abim yaptığı işe inanan biriydi. Bu sevgi dünya döndükçe her zaman yerini alacaktır abim bir ozandı”