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Merkez Bankası brüt döviz rezervi 2.3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası, brüt döviz rezervleri 2 milyar 261 milyon dolar gerileyerek 53 milyar 222 milyon dolar oldu.

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Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 19 Haziran haftasında brüt döviz rezervi, 55 milyar 483 milyon dolardan 53 milyar 222 milyon dolara geriledi.

Rezerv seviyesi geriledi

Merkez Bankası altın rezervi ise 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolar oldu. 

Böylece toplam rezervler ise 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144  milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon  dolar seviyesindeydi. 

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