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Kılıçdaroğlu'ndan cezaevinden tahliye edilen gazetecilere 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'da MİT şehidinin kimliğinin deşifre edilmesiyle ilgili cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazetecileri arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

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