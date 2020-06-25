Galatasaray'da Muslera'nın yerine Sergio Rico

İspanyol basını, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'ın Sergio Rico ile ilgilendiğini yazdı.

Abone ol

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da kaleci konusu gündeme gelmeye başladı. İspanyol basını, sarı-kırmızılı kulüple ilgili sürpriz bir transfer haberi ortaya attı.

PSG'ye kiralanmıştı

Mundo Deportivo'nun As gazetesine dayandırdığı haberde, Galatasaray'ın Fernando Muslera'dan doğan boşluğu Sergio Rico ile doldurabileceği belirtildi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 26 yaşındaki kaleci sezon başında Paris Saint-Germain'e kiralanmıştı.

Kadroda düşünülmüyor

Rico, PSG formasıyla bu sezon toplam 8 maça çıkarken İspanyol eldivenin hem Sevilla hem de Paris Saint-Germain'in kadro planlamasında yer almadığı öne sürüldü.

Rico ve Beto

Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sergio Rico'nun adı Galatasaray'la anılırken haberde Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto'nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu belirtildi.

1 kez milli oldu

Sevilla altyapısında yetişen Sergio Rico, 2018-19 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Fulham'da kiralık olarak forma giymişti. 1.94 boyundaki kaleci 1 kez de İspanya Milli Takımı forması giydi.